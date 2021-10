Torna la Conference League, ​sfida importante per la Roma che ha come obiettivo chiudere la prima metà del gruppo C con 9 punti. Per farlo deve vincere il campo del Bodo/Glimt, attuale capolista dell’Eliteserien a +3 sul Molde. Scontate le assenze di Abraham, Veretout e Pellegrini, dovrebbero riposarsi anche Cristante e Mancini. Spazio a tanti giovani, chance dal primo minuto per Shomurodov. Turnover per Mourinho, che domenica sfiderà il Napoli.



Oggi, ore 18.45

Bodo/Glimt-Roma

Tv: Sky, Dazn



Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.



Roma (4-2-3-1): Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Darboe, Diawara; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov.