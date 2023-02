Difendere l’1-0 ottenuto nel match di andata allo Stadio Olimpico e dare la caccia a un titolo europeo che manca in bacheca da 24 anni. La Lazio di Maurizio Sarri sfida il Cluj con due risultati utili su tre per accedere agli ottavi di finale di Conference League partendo con i favori del pronostico per gli esperti di Stanleybet.it, con il segno «2» avanti in quota a 1,92 contro il 3,80 del successo interno, come nell’unico precedente in Romania tra i due club. A 3,30 il pareggio utile per la qualificazione biancoceleste. Come all’andata previsto un match bloccato: favorito l’Under 2.5 a 1,60 su un match con almeno tre gol proposto a 2.15. Terminato proprio lo scorso giovedì contro il Cluj un digiuno che durava dal 4 gennaio, Ciro Immobile cerca il tris dopo aver timbrato il cartellino anche in campionato contro la Salernitana: una nuova rete del numero 17 vale 1,95 volte la posta, mentre un’altra partita sbloccata dal capitano laziale si gioca a 4,50.