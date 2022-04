La Roma travolge il Bodo Glimt, approda alle semifinali di Conference League e si prepara alla fase più calda del torneo, che per i bookmaker è ora una lotta a tre tra i giallorossi, il Leicester e il Marsiglia. Dopo aver eliminato il Paok, proprio il club francese è passato in testa nelle quote, che lo offrono rispettivamente a 3,00 e 3,10, con gli inglesi - prossimi avversari della Roma - a 3,25. Marsiglia e Leicester partono invece alla pari sul tabellone Stanleybet.it, entrambe a 3,25, con Mourinho subito dietro, a un'offerta che oscilla tra 3,40 e 3,50. Ultimo nelle preferenze degli analisti è invece il Feyenoord, che chiude la scommesse sul vincente a 5,50. Per la prima parte della semifinale in Inghilterra, intanto, le previsioni si aprono quasi in perfetto equilibrio: il Leicester è avanti di pochissimo, a 2,43, contro il 2,77 della Roma, mentre il pareggio è offerto a 3,35.