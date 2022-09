Dopo la qualificazione conquistata nel doppio confronto con il Twente, la Fiorentina fa il suo esordio nella fase a gironi di Conference League con una sfida piuttosto agevole. Al 'Franchi' arrivano infatti i lettoni del RIgas FS, attualmente terzi nel loro campionato dopo 27 giornate. I betting analyst vedono bassissimo il successo della Fiorentina, in quota a 1,11, mentre una vittoria della squadra ospite sarebbe un'impresa e si gioca a 28. Alta anche la quota del pari, che paga 9 volte la posta. Poco probabile che i lettoni vadano in rete, e così il Goal è proibitivo a 2,75 contro il No Goal a 1,43. Si va verso l'Over 3,5 nella sfida in programma a Firenze, dove un esito con almeno quattro reti prevale a 1,68, mentre l'Under 3,5 è visto a 2,20. Tra i risultati esatti in pole c'è il 2-0 a 5,75, seguito dal 3-0 a 5,80.