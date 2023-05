Un mese fa la Fiorentina arrivava al ritorno dei quarti di Conference League con una tranquillità frutto del 4-0 rifilato al Lech Poznan nell'andata. Stavolta, per accedere alla finale del torneo continentale, servirà rimontare il 2-1 ottenuto in extremis dal Basilea al Franchi. Una missione possibile, anche se non certo emplice per gli uomini di Italiano: il passaggio del turno della viola paga 2 volte la posta, con la formazione svizzera avanti a 1,75. Per quanto riguarda la gara singola, un successo della Fiorentina prevale a 1,75, mentre il bis della squadra di casa è alto a 4,50, con il pareggio fissato a 3,95. Il Goal è avanti a 1,62, contro il No Goal a 2,23. Prevale anche l'Over a 1,66, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,23. Tra i risultati esatti, lo 0-1 che manderebbe la sfida ai supplementari si gioca a 8,50, con lo 0-2 che paga 9 volte la posta. Per ribaltare risultato e pronostico, la Fiorentina cerca i gol di Arthur Cabral, capocannoniere della competizione a quota 7: un suo sigillo nella trasferta elvetica si gioca a 2,24, ma attenzione alla doppietta offerta a quota 7.