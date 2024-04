Conference League: Fiorentina campione a quota 3.25

un' ora fa



La Conference League è alla portata della Fiorentina, che è subito dietro all’Aston Villa nei pronostici su quale squadra vincerà la competizione. La lavagna scommesse piazza i viola vincenti a 3.25, con gli inglesi un filo avanti a 2.35 e il Club Bruges a chiudere il podio a 9.00 volte la posta. Uno stimolo in più per Vincenzo Italiano che vuole regalare alla tifoseria il successo internazionale, ma c’è prima da superare l’ostacolo Viktoria Plzen. Giovedì 18 aprile alle 18:45 i viola partono dallo 0-0 conquistato nella partita di andata dei quarti di finale e davanti al proprio pubblico devono vincere per evitare i fastidiosi supplementari. Il segno 1 è assolutamente alla portata dei toscani che si giocano vincenti a 1.36, contro il pareggio a 4.40 e il 2 a 8.50. La semifinale, obiettivo molto importante anche per il ranking delle italiane in Europa, è quindi molto vicina e le altre squadre a centrare la qualificazione dovrebbero essere l’Aston Villa, favorito a 1.37 nel testa a testa contro il Lille (2.95), il Club Brugge, a 1.58 contro il Paok, mentre c’è grande equilibrio tra Fenerbahce (1.80) e Olympiacos (1.95).