Obiettivo quarti di finale per poi, magari, provare a sognare. La Fiorentina di Vincenzo Italiano si tuffa nell’andata degli ottavi di finale di Conference League sfidando, tra le mura amiche del Franchi, i turchi del Sivasspor e lo fa da grandissima favorita: i viola, per gli esperti, vedono il successo a 1,33, rispetto al 10 degli ospiti con il pareggio offerto a 4,75. Forbice ampia anche per il passaggio turno dato a 1,20 per i toscani contro il 4,00 dei ragazzi di Calimbay. La Fiorentina proverà a mettere in cassaforte la doppia sfida già nella gara di andata magari con un successo senza subire reti: la Combo 1 + No Goal, in quota a 1,98, è nelle corde del match. Così pensando a un risultato esatto, il più classico dei 2-0 di stampa inglese pagherebbe 6 volte la posta. Non è poi da escludere un goal da fuori area offerto a 3,00. La Fiorentina ha, tra le sue fila, due dei migliori marcatori della competizione: Luka Jovic, bomber della Conference con 6 reti, e Arthur Cabral, fermo a quota 4. Proprio il brasiliano vorrebbe avvicinare il compagno di reparto tanto che la sua rete si gioca a 2,25, quota identica a quella dell’ex Real Madrid. In questa loro ricerca del gol proverà ad aiutarli Riccardo Sapora, il cui assist è dato a 3,50. Il Sivasspor, privo del suo attaccante principe, Mustapha Yatabare, si affida a Max Gradel, bomber franco-ivoriano, che nella manifestazione è andato a segno tre volte: la quarta perla è in quota a 5,00.