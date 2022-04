Sarà una Roma completamente diversa ad affrontare il Bodo Glimt, a quasi sei mesi dallo smacco che avviò un nuovo corso in casa giallorossa. L'obiettivo rivincita nei quarti di Conference League - dopo il successivo pareggio all'Olimpico nella fase a gironi - ripartirà dall'Aspmyra Stadion, dove domani andrà in scena la prima parte del doppio confronto. Con una squadra rinnovata per nove undicesimi rispetto allo scorso ottobre, il «2» della Roma si gioca a 1,90, con un buon margine di vantaggio sia sui gialloneri (3,70), sia sul pareggio (3,65). Ancora più significativo è l'"endorsement" degli scommettitori, che in oltre il 50% dei casi hanno puntato sulla vittoria giallorossa in terra norvegese. Le previsioni tra andata e ritorno fanno emergere ancora di più il distacco tra le due squadre, con il passaggio del turno della Roma a 1,27 e quello del Bodo a 3,55 su planetwin. In attesa di conferma dal campo, Mourinho si conferma in testa per la conquista del trofeo, dato a 4,00 (alla pari con il Leicester) davanti a Marsiglia (4,30) e Feyenoord (8,00). Rimasto a secco nelle due partite della prima fase, Abraham torna a cercare il gol e per gli analisti è lui la prima scelta sul tabellone dei marcatori, a 2,25, con Pellegrini alle sue spalle a 3,25 e Mkhitaryan a 3,55. Dall'altra parte del campo occhi ancora puntati su Solbakken, a segno già tre volte contro la Roma e ora a 3,75.