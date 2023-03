Tra poche ore, alle 21, la Lazio scenderà in campo in casa dell'Az Alkmaar (2-1 l'andata) per guadagnarsi l'accesso ai quarti della Conference League. Per farlo Maurizio Sarri ha convocato i seguenti uomini:



Portieri: Magro, Maximiano, Provedel



Difensori: Casale, Floriano Mussolini, Gila, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli



Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino



Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni