Il sorteggio dei quarti di finale dell'edizione 2021-22 di Conference League è in programma oggi venerdì 18 marzo alle ore 15 a Nyon. L'Italia sarà rappresentata dalla Roma, che ha eliminato gli olandesi del Vitesse: assieme ai giallorossi presenti anche Bodo/Glimt, Marsiglia, PSV Eindhoven, Leicester, Feyenoord, PAOK Salonicco e Slavia Praga. Le migliori otto conosceranno le rispettive avversarie contro cui si giocheranno un posto in semifinale. A partire dai quarti, non ci saranno più teste di serie né limitazioni geografiche, con due squadre della stessa federazione potranno giocare contro. Le sfide sorteggiate verranno numerate da 1 a 4 per stabilire le successive semifinali. Infine, ci sarà anche un sorteggio per definire quale squadra giocherà "in casa" la finale di Tirana del prossimo 25 maggio. Le partite valevoli per i quarti di finale di Conference League si giocheranno tra il 7 aprile (giorno dei match di andata) e il 14 aprile (giorno dei match di ritorno).



LE SQUADRE



Bodo/Glimt (NOR)

Marsiglia (FRA)

PSV Eindhoven (OLA)

Leicester (ING)

Feyenoord (OLA)

PAOK Salonicco (GRE)

Slavia Praga (CEC)

ROMA (ITA)





GLI ACCOPPIAMENTI