Non solo Champions ed Europa League, entra nel vivo ancheDopo le rispettive vittorie in campionato ottenute nel derby contro la Roma e sul campo della Sampdoriaattendono ora di conoscere il nome delle avversarie che dovranno affrontareSaranno. Le vincitrici degli otto spareggi andrannomentre le squadre sconfitte usciranno definitivamente dall'Europa- Le gare d'andata sono in programma per il 16 febbraio 2023, mentre il ritorno è in calendario per il 23 febbraio.Anderlecht (Belgio)Lech (Polonia)Partizan (Serbia)Dnipro (Ucraina)Gent (Belgio)Cluj (Romania)Basilea (Svizzera)Bodo/Glimt (Norvegia)Aek Larnaca (Cipro)Ludogorets (Bulgaria)Braga (Portogallo)Sheriff Tiraspol (Moldavia)Qarabag (Azerbaigian)Trabzonspor (Turchia)Ogni testa di serie sarà sorteggiata contro una non testa di serie ma le squadre della stessa federazione non possono affrontarsi negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League (quindche prevedono gare d'andata e ritorno (le teste di serie disputeranno la gara di ritorno in casa). La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore. Chi vince andrà agli ottavi (il cui sorteggio è previsto per il 24 febbraio).Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023Sorteggio quarti e semifinali: 17 marzo 2023Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023Semifinali: 11 e 18 maggio 2023Finale: 7 giugno 2023