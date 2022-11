Non appena concluso il girone eliminatorio di Conference League, con i viola qualificati ai sorteggi per i play-off che verranno effettuati lunedì, la Fiorentina di Vincenzo Italiano questo pomeriggio tornerà in campo alle 15 per preparare la delicata trasferta a Genova contro la Sampdoria: novanta minuti fondamentali per provare ad avvicinare le zone medio-alte della classifica. E chiaramente le situazioni da valutare saranno quelle relative agli infortunati, tre giocatori che da qualche settimana sono ormai attesi dal rientro in squadra.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport senza contare il lungodegente Gaetano Castrovilli, che comunque da martedi scorso ha riniziato ad allenarsi parzialmente con i compagni ma tornerà disponibile a 2023 inoltrato, restano da valutare condizioni di chi fino ad ora si è visto veramente poco in campo: stiamo parlando di Riccardo Sottil e di Nicolas Gonzalez, che in queste ore saranno attentamente valutati dallo staff medico viola. Oltre a loro sarà da capire anche lo stato di forma di Sofyan Amrabat che, proprio a causa di un problema muscolare, ha dovuto dare forfait in vista della sfida di Conference League contro l’RFS Riga.



Se per quanto riguarda il recupero di Nico non sembra al momento esserci ottimismo, visto che l'argentino è alle prese con un fastidio muscolare sopra il quale ha paura di giocare onde evitare lesioni che potrebbero costargli la convocazione per il Mondiale, mentre Sottil prosegue nella sua convivenza con un problema alla schiena che gli impedisce di allenarsi con regolarità. Entrambi viaggiano spediti verso il forfait. Il marocchino invece sembra essere quello più pronto e, dopo lo stop di ieri, domenica dovrebbe tornare regolarmente in cabina di regia.