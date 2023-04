Si sono conclusi i quarti di finale di Conference League: la Fiorentina ha passato il turno con molta più fatica del previsto contro i polacchi del Lech Poznan, e adesso si trova tra le quattro regine della competizione. Con i viola, ecco il Basilea, che ha battuto il Nizza in rimonta dopo i supplementari, l’AZ Alkmaar giustiziere della Lazio che si è sbarazzato dell’Anderlecht ai rigori e il West Ham, vittorioso con agio sul Gent.



I RISULTATI



Fiorentina-Lech Poznan (andata 4-1) 2-3

AZ Alkmaar-Anderlecht (andata 0-2) 2-0, 6-1 d.c.r.

Nizza-Basilea (andata 2-2) 1-2 d.t.s.

West Ham-Gent (andata 1-1) 4-1



LE SEMIFINALI



Fiorentina-Basilea giovedì 11 maggio alle 21, Basilea-Fiorentina giovedì 18 maggio alle 21

West Ham-AZ Alkmaar giovedì 11 maggio alle 21, AZ Alkmaar-West Ham giovedì 18 maggio alle 21



DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING



Le gare saranno trasmesse in diretta da Sky e in diretta streaming da Sky go e Dazn, con i relativi servizi di diretta gol. Ancora da definire l'assegnazione della gara in chiaro su TV8.