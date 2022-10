La Uefa ha designato l'arbitro croato Ivan Bebek per dirigere Fiorentina-Hearts, gara in programma giovedì a Firenze con calcio d'inizio alle ore 18.45 valida per la quarta giornata nella fase a gironi F di Conference League.



Assistenti i connazionali Goran Pataki e Luka Pajic, con Patrik Kolaric quarto uomo.