Dopo la doppia vittoria sul Braga, la Fiorentina approda agli ottavi di finale di Conference League ancora una volta da favorita. Nell'andata di giovedì 9 marzo al Franchi arrivano i turchi del Sivasspor, e l'approdo tra le prime otto della competizione appare nettamente alla portata: il passaggio del turno degli uomini di Vincenzo italiano prevale a 1,28, contro quello degli avversari a 3,45. Per quanto riguarda il primo round, la formazione toscana punta sul fattore casa e vede il successo a 1,32. Alta la quota della vittoria ospite, che paga 9 volte la posta, mentre il pareggio si gioca a 5,15. Il No Goal è avanti a 1,65, mentre il No Goal a 2,07. Prevale anche l'Over a 1,67, rispetto all'Under proposto a 2,05. Tra i risultati esatti in pole c'è il 2-0 in favore della Fiorentina, quotato a 5,30, seguito dall'1-0 a 5,85, mentre il 3-0 paga 7 volte la posta.