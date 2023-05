A distanza di 8 anni, la Fiorentina torna a giocare una semifinale europea. Allora fu in Europa League, stagione 2014 -15 contro il Siviglia, oggi il palcoscenico è quello della Conference e l’avversaria è il Basilea. Sono due i precedenti nelle competizioni europee tra le due squadre (fase a gironi Europa League 2015-16) dove si contano una vittoria per gli elvetici e un pareggio. Stavolta la Fiorentina sembra avere tutte le carte in regola per vincere il primo round con gli svizzeri, la pensano così gli esperti di Sisal che favoriscono nettamente la squadra di Italiano, avanti a 1,44, si sale a 7,50 per il blitz al Franchi del Basilea, il pareggio nei primi 90 minuti è a 4,50. I toscani hanno ottime chance di staccare il pass per la finalissima di Praga, il passaggio turno è infatti a 1,40 contro il 3,00 del Basilea. La squadra di Italiano si presenta alla semifinale con il miglior attacco del torneo, con ben 32 reti messe a segno, ma anche il Basilea ha una media alta di gol a partita: il match si preannuncia dunque ricco di spettacolo, con il Goal a 1,80 e l’Over 2,50 a 1,60. La Fiorentina vanta inoltre tra le sue fila i due migliori marcatori della competizione, Cabral e Jovic che, con sei gol a testa, guidano la classifica cannonieri. Non a caso, sono proprio loro i primi indiziati al gol, a 2,25 il primo, a 2,50 il secondo. Tra gli ospiti invece, l’uomo più pericoloso è Andi Zeqiri, a quota 5 reti in Conference, la cui firma nel match è proposta a 4,00. Dopo la vittoria della allora Coppa delle Coppe, conquistata nella prima edizione del 1960-61, la Viola potrebbe finalmente tornare a vincere in campo internazionale, è infatti la prima favorita della competizione, con il trionfo a 2,50. A insidiarla, solo il West Ham, a 2,75, più lontani Az Alkmaar a 5,00 e il Basilea a 7,50.