Conference League, la Fiorentina vede le semifinali: quote rasoterra nel ritorno con il Viktoria Plzen

un' ora fa



La Fiorentina è attesa domani sera al ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen: dopo il pareggio dell’andata, per i betting analyst il segno «1» al Franchi si attesta a quota 1,37. Più complicata l’impresa esterna dei cechi, che si gioca tra 8,45 e 8,50, mentre un nuovo pareggio nei tempi regolamentari si gioca tra 4,55 e 4,65. Per quanto riguarda le quote del passaggio turno, la Fiorentina vede le semifinali a 1,20, mentre per il Viktoria si sale a 4,30. Tra gli altri mercati, l’Under appare leggermente favorito sull’Over, rispettivamente a 1,80 e 1,90, mentre il No Goal, a 1,63, prevale nettamente sul Goal, a 2,15. Tra i risultati esatti, infine, spiccano l’1-0 e il 2-0, entrambi proposti a 5,75, seguiti dall’1-1, a 8, e il 3-0 a 8,50.