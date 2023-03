Giovedì caldo per le quattro squadre italiane impegnate in Conference ed Europa League: Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina hanno le carte in regola per sperare di chiudere la stagione con un trofeo internazionale in bacheca, ma la squadra di Maurizio Sarri è quella più in difficoltà visto che ha perso in casa l’andata dell’ottavo di Conference contro l’AZ e in Olanda deve ribaltare il 2-1 dell’Olimpico. Per la Lazio è valido solo il segno 2 che è proposto a quota 2,47 sulla lavagna scommesse, mentre l’AZ passa sia con il pareggio sia con il segno 1: in chiave passaggio del turno i biancocelesti sono proposti ai quarti a quota 3,10, mentre l’AZ riparte dalla più rassicurante quota di 1,34. Sempre in Conference League Sivasspor-Fiorentina vede i viola molto più vicini ai quarti di finale dopo l’1-0 del Franchi. La squadra di Italiano ha i pronostici tutti dalla propria parte al punto che il passaggio del turno si gioca a 1,09, mentre l’eliminazione è a 6,60. In Europa League Roma e Juventus riprendono da una situazione molto simile dopo le vittorie casalinghe all'andata contro Real Sociedad e Friburgo. Due gol di vantaggio per i capitolini che in Spagna possono riprendersi dopo la deludente e pazza sconfitta in Serie A contro il Sassuolo e i giallorossi sono proposti ai quarti a quota 1,13 sulla lavagna, mentre la rimonta basca è a 5,50. La Juventus riparte dalla magia di Angel Di Maria e dall'1-0 dello Stadium: quota 1,22 per i bianconeri e 4,05 per i tedeschi.