Battuto il Napoli, la Lazio deve subito rimettersi alla prova per un’altra gara che i biancocelesti non possono sottovalutare nonostante il periodo esaltante. Si alza il livello della Conference League e martedì 7 marzo – ore 18:45 – all’Olimpico Milinkovic e compagni affrontano in casa l’AZ Alkmaar nell’andata degli ottavi di finale della competizione. Le quote sulla lavagna scommesse danno un netto vantaggio nei pronostici alla Lazio che deve sfruttare il fattore pubblico nel primo round e il segno 1 è proposto a 1,65, mentre sia il pareggio che il segno 2 sarebbero un passo falso per gli uomini di Maurizio Sarri visto che sono proposti rispettivamente a 3,85 e 4,90. Senza dubbio la Lazio si presenta all’appuntamento caricata dagli ultimi risultati. La squadra di Sarri tra campionato e coppe ha vinto quattro delle ultime partite e non ha mai subito gol in questa serie, con la vittoria dello Stadio Maradona che ha peraltro rilanciato in zona Champions i biancocelesti. Anche l’AZ sta vivendo un ottima stagione visto il secondo posto nella Eredivisie: ha un punto in più rispetto all’Ajax e cinque in meno del Feyenoord. Dieci le partite disputate in campionato dopo la sosta per il mondiale, con una sola sconfitta proprio contro il Feyenoord, oltre a tre pareggi e sei vittorie. Confortante anche la lavagna antepost su quale squadra passerà il turno: i biancocelesti sono davanti anche in questo caso e si giocano ai quarti di finale a 1,57, contro il segno 2 a 2,25. La vittoria della Conference League non è un sogno ma un obiettivo concreto per la Lazio, che è sul podio delle favorite sulla lavagna antepost a quota 5,00. Davanti ci sono solo West Ham e Villarreal a 4,50, mentre la Fiorentina è appena dietro a quota 7,50.