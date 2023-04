Lech Poznan-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Conference League. In Polonia senza l'infortunato Sirigu e lo squalificato Martinez Quarta, Italiano schiera Milenkovic al centro della difesa con Ranieri. L'altra sorpresa è in attacco, dove gioca Brekalo.



Arbitra il bosniaco Peljto, con il croato Bebek e lo svizzero San al Var. Occhio ai cartellini gialli: diffidati Ishak e Karlstrom da una parte; Dodo, Milenkovic e Amrabat dall'altra. In caso di ammonizione salteranno per squalifica il ritorno di giovedì prossimo a Firenze (ore 18.45). Chi passa il turno in semifinale trova la vincente della sfida tra gli svizzeri del Basilea e i francesi del Nizza.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LECH POZNAN (3-5-2): Bednarek; Pereira, Milic, Satka; Skoras, Kvekveskiri, Karlstrom, Velde, Rebocho; Marchwinski, Ishak.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Brekalo.