C’è ancora un club inglese tra la Roma e una finale europea, ma dopo le sconfitte contro il Liverpool nel 2018 e con il Manchester United nel 2021 questa volta i giallorossi se la giocano alla pari, almeno in chiave passaggio del turno. Sulla lavagna scommesse di Betaland il testa a testa tra la squadra di Mourinho e il Leicester è perfettamente equilibrato con entrambe le formazioni che sono proposte in finale a 1,87. La situazione non è troppo differente nell’altra semifinale. Il Marsiglia è di poco favorito rispetto al Feyenoord: i francesi si giocano a 1,80, mentre la quota per gli olandesi arriva fino a 1,95. Decima in Premier League, con la Conference che rappresenta ormai l’unica possibilità di giocare in Europa nella prossima stagione, la squadra di Brendan Rodgers (solo trofei nazionali per l’allenatore nordirlandese) è retrocessa in Conference dopo il terzo posto nel girone C di Europa League, dove sono passate Spartak Mosca e Napoli. Spettacolari le sfide tra i campani e gli inglesi, con il successo di Insigne e compagni in casa (3-2) e il pareggio per 2-2 al King Power Stadium. Per conquistare la semifinale Europea le Foxes sono poi dovuti passare per i Randers, il Rennes e il PSV. La Roma dovrà affrontare la prima in trasferta (Giovedì 28 aprile alle 21:00) e il primo round non sarà facile visto che in Inghilterra il Leicester si gioca vincente a 2,30, con il pareggio e 3,30 e il segno 2 a 3,05. Dalla sua la Roma avrà Tammy Abraham, capocannoniere della competizione con 8 gol: l’inglese è a quota 3,50 sulla lavagna marcatori di Betaland. Dall’altra parte c’è Jamie Vardy che almeno all’andata è considerato il più pericoloso: un suo gol è proposto a 2,50.