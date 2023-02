Saranno ben 8 play-off di Conference League che andranno in scena questa sera. Non solo Fiorentina e Lazio quindi in campo: alle 18,45 occhi pure su Bodo/Glimt-Lech Poznan, Qarag-Gent e Trabzonspor-Basilea. In serata protagonisti pure il Partizan Belgrado e l'Ande​rlecht in trasferta rispettivamente contro Sheriff e Ludogorets. Chiude il programma Aek Larnaca-Dnipro-1.