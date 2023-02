Il match tra Trabzonspor e Basilea giocato quest'oggi, e valido per i play-off di Conference League, verrà a lungo ricordato in Turchia. La sfida, che ha visto vincere i padroni di casa per 1-0 (decisiva la rete di Stryger Larsen nella ripresa), è stata la prima andata in scena in patria dopo il terribile terremoto che ha colpito il territorio turco e la Siria. E la curva del Trabzonspor si è fatta notare per una stupenda coreografia andata in scena prima del fischio d'inizio.



Nell'omaggio che ha fatto il giro del mondo si vede un pompiere estrarre dalle macerie un bambino, il tutto accompagnato da un braccio che sventola la bandiera della Turchia. Nel corso della partita da sottolineare pure l'esultanza dell'ex Udinese Stryger Larsen, che al momento del gol ha mostrato verso le telecamera una bandiera turca.