Se la Fiorentina spera nella rimonta in Conference League in casa del Basilea, lo stesso può dirlo anche l'Az Alkmaar, impegnato alle ore 21 con il West Ham all'Afas Stadion. Gli olandesi infatti, hanno perso l'andata per 2-1 in terra inglese: decisivi i gol di Benrahma e Antonio. Un successo in rimonta che inguaia la truppa di Pascal Jansen, obbligata stasera a vincere con due gol di scarto per raggiungere la finalissima di Praga.