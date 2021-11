Nel pomeriggio è ripartita la, al giro di boa della fase a gironi. Si sono già giocate due partite, nel pomeriggio: 2-2 tra; vittoria per 2-1 delin casa dell’Alle 18.45, poi, 8 partite, mentre le restanti 6 alle 21. Nel Gruppo D, l’Az Alkmaar capolista attende il Cluj, ultimo nel girone; mentre lo Jablonec va in casa dei Randers.Sempre alle 18.15, il Lask, secondo, attende l’Alashkert, mentre il Maccabi Tel Aviv, che ha vinto due partite su tre, ospita l’HJK.- Dopo il pari tra Flora e Anorthosis, le prime due della classe, Gent e Partizan si giocano il primo posto: i padroni di casa sono a punteggio pieno, i serbi possono provare a riacciuffare i belgi.Nel gruppo della Roma, che proverà a prendersi le sue rivincite contro il Bodo/Glimt, lo Zorya, terza, alle 18.45 ospita il CSKA Sofia, per provare a mettere paura ai giallorossi.Il Feyenoord, alle 31, va in casa dell’Union Berlino, nella classifica sfida testa-coda; mentre il Maccabi Haifa va in casa dello Slavia Praga per provare a prendersi il secondo posto.- Il Lincoln, ultimo, con 3 sconfitte, 7 gol subiti e solo 1 fatto, ospita lo Slogan Bratislava, a 4 punti, reduce dalla vittoria proprio contro il Lincoln. Alle 21, invece, PAOK-Copenaghen.Il Rennes capolista attende il Mura ultime nel girone, mentre il Tottenham, con Conte al debutto, prova a riprendersi il secondo posto dopo aver perso contro il Vitesse l’ultima.- Dopo la vittoria del Qarabag contro l’Almaty, il Basilea prova a riprendersi il primato contro l’Omonia fanalino di coda.