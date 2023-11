Pochi calcoli, a patto che si portino a casa i tre punti: la Fiorentina, capolista del girone F di Conference League, può assicurarsi il passaggio alla fase a eliminazione diretta della competizione battendo in casa il Genk (2-2 all'andata in Belgio con doppietta di Ranieri). Prima o seconda, dipenderà dal risultato di Cukaricki-Ferencvaros, e poi se gli ungheresi, come probabile, vinceranno in Serbia, dallo scontro diretto di Budapest dell'ultima giornata. Invece, in caso di pareggio contro i belgi, tutto rimandato alla sesta mandata di incontri, con il serio rischio di essere eliminati in caso di passo falso. Italiano non rinuncia a Gonzalez ma deve fare a meno di Bonaventura, Mandragora e Comuzzo, recupera invece Kayode che però non ce la fa a partire titolare. Occasioni per Christensen in porta e per Maxime Lopez a centrocampo, davanti non gioca nessuno dei due centravanti ma c'è Kouamé. Esordio per Yerry Mina in difesa. Per i belgi allenati da Wouter Vrancken solo panchina per gli spauracchi Zeqiri, già affrontato nella scorsa edizione quando vestiva la maglia del Basilea, ed El Khannouss, fantasista già da tempo nel giro della nazionale marocchina semifinalista agli ultimi Mondiali. La Fiorentina è la squadra che ha effettuato più tiri tra tutti i club in UECL finora (74). Il Genk cerca di sfidare i pronostici ed evitare la terza eliminazione consecutiva dalla fase a gironi di una competizione europea, dopo avere concluso all'ultimo posto dei rispettivi gironi nel 2019/20 e nel 2021/22.