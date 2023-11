La Gazzetta dello Sport in edicola stamani parla anche delle possibile manovre in attacco che riguardano la Fiorentina. Probabile, scrive la rosea, che il club di Bagno a Ripoli voglia intervenire in attacco nel corso della sessione di gennaio per ovviare alla crisi del gol che sta riguardando le punte gigliate. Il sogno è Jonathan David del Lille, ma il prezzo (circa 40 milioni) rende difficile la trattativa. Sullo sfondo, si legge, ci sono anche i nomi di Dia della Salernitana e di Laurienté del Sassuolo.