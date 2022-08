Sono passati sei anni dall'ultima volta che laaveva disputato una partita europea.Questa sera, alle 21:00, la squadra allenata da Vincenzo Italiano proverà nuovamente a conquistarsi un posto fuori dai confini italiani.che ha superato il Cukaricki, club serbo, nel precedente turno di qualificazione. La prima delle due sfide si disputerà allo stadio Artemio Franchi, il ritorno, giovedì prossimo in Olanda.L'ex allenatore dello Spezia non potrà contare su tutta la rosa; a. Al posto del difensore brasiliano scenderà in campo NastasicMolti cambi rispetto alla gara contro la Cremonese;tenuto a riposo nell'esordio in campionato contro la Cremonese. Ancora panchina per il nuovo acquisto Dodò con Venuti che avrà una chance sulla corsia destra. In mezzo al campo, fuori sia Bonaventura che Mandragora.con Luka Jovic che quindi parte inizialmente dalla panchina dopo l'esordio con gol in campionato.Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Kjolo, Sadilek; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel