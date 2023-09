Comincia oggi la Conference League 2023-24, con la prima giornata della fase a gironi: alle 18:45 otto partite, compresa quella della Fiorentina contro il Genk in Belgio; nello stesso girone, il nuovo allenatore del Ferencvaros Dejan Stankovic ospita i suoi connazionali del Cukaricki. Occhi puntati su Francoforte e Varsavia, teatri degli esordi di Eintracht, in casa contro l'Aberdeen, e Aston Villa, che va sul campo del Legia. Nel girone dei tedeschi, HJK Helsinki contro PAOK Salonicco, mentre in quello degli inglesi, Zrinjski Mostar contro AZ Alkmaar, semifinalista della scorsa edizione. Chiude le gare delle 18 il gruppo H con Ludogorets-Spartak Trnava e il Fenerbahce di Dzeko che ospita il Nordsjaelland.



Alle 21 le altre gare della prima giornata: il gruppo A ha già visto la vittoria del Lille contro l'Olimpia Lubiana, giocano lo Slovan Bratislava dell'ex Milan Kucka e il sorprendente Klaksvik delle isole Faroer. Il gruppo B propone Zorya-Gent e Maccabi Tel Aviv-Breidablik, il gruppo C Viktoria Plzen-Ballkani e Dinamo Zagabria-Astana. Chiude il gruppo D: il Bruges ospita il Besiktas, mentre il Bodo Glimt fa visita al Lugano.