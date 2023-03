Si giocano stasera gli ottavi di finale di ritorno di Conference League: non solo Fiorentina e Lazio, ci sono altre cinque partite (la sesta, quella fra Basaksehir e Gent, si è giocata ieri ed è finita 1-4, con il passaggio ai quarti dei belgi. Vediamo quali sono i match e cosa aspettarci in relazione ai risultati delle rispettive gare di andata:



Alle 18:45, mentre a Sivas scende in campo la Fiorentina, ecco Djurgarden-Lech Poznan, con i polacchi che partono dal 2-0 ottenuto tra le mura amiche: basteranno i gol Milic e Marchwinski ad aver ragione degli svedesi? Più aperta, invece, Slovan Bratislava-Basilea, dato che gli slovacchi hanno strappato un 2-2 in Svizzera.



Alle 21, invece, l'orario della Lazio, è la volta di Villarreal-Anderlecht, che partono dall'1-1 maturato in Belgio. Il Nizza ospita lo Sheriff Tiraspol dopo aver vinto 1-0 in Transnistria e il West Ham, vittorioso 2-0 a Cipro, che dovrà gestire a Londra il vantaggio ottenuto in casa dell'AEK Larnaca con la doppietta di Antonio.