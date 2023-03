Obiettivo rimonta. La Lazio, dopo la sconfitta con l’Az Alkmaar nel match di andata all’Olimpico per 2 a 1, è obbligata a vincere per centrare la qualificazione ai quarti di Conference League. La strada appare però tutta in salita: gli olandesi sono reduci da quattro vittorie consecutive, in casa non perdono da nove gare, con sei successi in totale, mentre i biancocelesti in Europa non hanno mai vinto in trasferta (2 sconfitte e 2 pareggi in questa stagione). Per gli esperti di Sisal, la squadra di Sarri è favorita nei 90 minuti con la vittoria a 2,55, si sale leggermente per il successo dei padroni di casa, a 2,75, il pareggio è a 3,40. È nel passaggio turno che il pronostico si ribalta con l’Az Alkmaar nettamente favorito a 1,35 contro il 3,25 della Lazio. Ancora problemi in attacco per Sarri che, come nella gara di andata, dovrà di nuovo fare a meno di Immobile. Il centravanti sarà quindi Felipe Anderson, che manca l’appuntamento con il gol da 11 gare: l’eventualità che il digiuno finisca è a 4,00. Più probabili le reti di Pedro, già in gol all’andata, e Zaccagni, entrambi marcatori a 3,50. Tra gli olandesi, il pericolo numero uno sarà ancora Pavlidis, in gol all'andata, e reduce da 2 gol e un assist nelle ultime quattro gare giocate: la sua marcatura è infatti la più probabile, a 3,00. Va a caccia della sesta vittoria consecutiva la Fiorentina di mister Italiano che, contro il Sivasspor, deve difendere l’1 a 0 dell’andata per strappare il pass ai quarti di finale. Pronostico tutto a favore della Viola, avanti nel match a 1,65, il successo dei turchi è dato a 5 volte la posta, il pareggio a 4,00. Il lasciapassare per i quarti sembra dietro l’angolo per gli uomini di Italiano, è infatti a un rasoterra 1,08, si sale a 7,50 per quello dei padroni di casa. Al contrario dell’andata, in Turchia è previsto spettacolo: l’Over 2.5, a 1,80, è in vantaggio su un match con meno di due gol proposto a 1,90. Un’altra vittoria per 1 a 0 dei toscani è il risultato esatto in pole, a 6,75.