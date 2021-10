Due vittorie in altrettante partite, 8 gol fatti e solo uno subìto: i numeri della Roma in Conference League testimoniano la forza della squadra di Mourinho in una competizione dalla quale i giallorossi puntano a trarre il massimo possibile puntando, senza nascondersi, ad arrivare fino in fondo. Anche i bookie si sono accorti della Roma tanto che, secondo i betting analyst sono proprio i giallorossi ad essere i favoriti per alzare al cielo la coppa il prossimo 25 maggio nella finale che si giocherà all’Arena Kombetare di Tirana. Una vittoria dei ragazzi di Mourinho, riporta a gipronews,, vale 5,50 volte la posta. Per i bookmaker, però, sarà fino alla fine un testa a testa con il Tottenham, proprio l’ex squadra allenata dal portoghese, in quota a 6 per il successo finale. Staccatissime tutte le altre pretendenti con gli olandesi del Feyenoord a quota 15, così come i francesi del Rennes, mentre ancora più dietro un quartetto formato da Union Berlino, AZ Alkmaar, Gent e Vitesse.