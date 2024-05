Getty Images

La finale, per il secondo anno consecutivo.Un appuntamento con la storia, con l’obiettivo di tornare al successo in Europa (63 anni dopo l’unico successo in Coppa delle Coppe) e di riportare un trofeo a Firenze dopo la Coppa Italia del 2001.: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Hezze, Iborra; Podence, Chiquinho, Fortounis; El Kaabi. All. Mendilibar.: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

