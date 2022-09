La Conference League della passata stagione passerà alla storia perché è stata la prima volta che il torneo si è disputato, perché è stato vinto dalla Roma, ma anche per una particolarità. Infatti nella scorsa edizione ai nastri di partenza non c’era nessuna squadra spagnola. Il motivo era la vittoria della Europa League del Villarreal che aveva fatto sì che il Sottomarino giallo si fosse guadagnato così il ticket per la seconda competizione europea, lasciando di fatti la terza. Nel torneo 2022/2023 ci sarà la Fiorentina per l’Italia e proprio il Villarreal di Emery per la Spagna. Una prima volta per il Paese.