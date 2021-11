El Shaarawy alla riscossa nelle previsioni dei bookmaker per la partita di Conference League tra Roma e Bodo Glimt. Il Faraone si candida a un posto da titolare a due settimane dalla disfatta in Norvegia e in quota punta a un altro gol. La rete si gioca a 2,50, con Abraham che rimane la prima scelta degli analisti a 2,05. Ballottaggio in vista per Shomurodov e Mkhitaryan, con l'uzbeko in leggero vantaggio nelle scommesse sui marcatori (a 2,50 contro il 2,70 dell'armeno). Netto l'orientamento per l'esito della partita, con la rivincita giallorossa a quota 1,31. Il blitz del Bodo all'Olimpico è dato a 8,00, il pareggio pagherebbe 4,10. Sul tabellone del vincente, intanto, la Roma si conferma in prima fila: in questo caso l'offerta è a 5,50, di un soffio dietro il Tottenham di Conte, a 5,00, mentre al terzo posto virtuale c'è il Rennes, lontano però a 13,00.