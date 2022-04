L’Atalanta cade in casa contro il Lipsia e deve così abbandonare il sogno di vincere l’Europa League, ma resta la Roma a rappresentare il calcio italiano nelle competizioni continentali. Con Zaniolo di nuovo grande protagonista i giallorossi superano 4-0 il Bodo e si presentano come squadra favorita insieme al Marsiglia nei pronostici sulla Conference League. La lavagna Antepost propone la squadra di Mourinho vincente a quota 3,25, la stessa proposta per i francesi, anche se il Leicester (avversario della Roma in semifinale) è davvero a un passo a quota 3,40. Più staccato il Feyenoord, ultima opzione a 5,50. Per Pellegrini e compagni il prossimo step è quindi il doppio incrocio con il Leicester con l’andata in calendario per giovedì 28 aprile in Inghilterra. Terza semifinale a stretto giro per la Roma dopo quella di Champions del 2018 con il Liverpool e quella del 2021 contro il Manchester e l’unica brutta notizia è che l’avversario sarà ancora inglese. Al King Power la strada parte in salita per i giallorossi sulla lavagna scommesse Betaland che si giocano vincenti in trasferta a 2,87, contro il pareggio a 3,40 e il segno 1 a 2,35. All’Olimpico con la Roma che avrà i suoi tifosi - il 5 maggio - ovviamente la musica sarà diversa.