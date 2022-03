I quarti di finale sono conquistati, ma la Roma e Josè Mourinho puntano ad arrivare fino alla finale di Tirana del prossimo 25 maggio per alzare al cielo la Conference League e terminare un lungo digiuno di trofei. Un obiettivo che per i betting analyst è alla portata dei giallorossi, favoriti a 4. Alla pari con la Roma c'è il Leicester, possibile avversario di Mou in semifinale. È invece leggermente più indietro il Marsiglia, a quota 4,50, mentre vale 8 volte la posta un successo degli olandesi del Feyenoord. Si scende a 9 per l’altra formazione dei Paesi Bassi rimasta in corsa, il PSV, per arrivare al 13 riservato su planetwin al Bodo Glimt, prossimo avversario della Roma dopo il doppio incrocio nella fase a giorni. Chiudono Slavia Praga, a 18, e Paok Salonicco, a 23, per le quali vincere il trofeo sembra quasi impossibile.