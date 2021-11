Nicolò Zaniolo torna in primo piano nelle quote dei bookmaker. Dopo le due panchine consecutive contro Venezia e Genoa, il talento della Roma sarà in campo per la sfida di Conference League contro lo Zorya, presumibilmente da seconda punta al fianco di Abraham. Positivo il riscontro nelle quote, dove il suo gol si gioca a 2,55, proprio alle spalle dell'attaccante inglese, prima scelta a 1,85. A volare è anche il segno «1», con la Roma appena a 1,13 e con l'82% delle scommesse dalla sua parte. Lontanissimi gli ucraini, a 16,50, e anche il pareggio è offerto a un sostanzioso 7,35. Nel 3-0 giallorosso dell'andata, oltre ad Abraham sono andati a segno anche El Shaarawy e Smalling: stavolta la firma del Faraone pagherebbe 2,35, mentre il bis del difensore è a quota 9,00.