Dopo la prima grande gioia per una squadra di San Marino in Europa, il Tre Fiori si prepara ad affrontare il B36 Torshavn nel secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League. La formazione sammarinese fa visita alla squadra delle Isole Far Oer, che all’esordio ha avuto meglio sul Borac Banja Luka. Sulla carta il Tre Fiori non parte certo con i favori del pronostico: nella gara d’andata, riporta Agipronews, il successo del B36 si gioca infatti a 1,21 su 888sport.it, mentre è visto a 1,22. Una vittoria esterna dei sammarinesi va invece da 11 a 11,50 volte la posta, mentre il pari oscilla tra 5,60 e 6. Nonostante le quattro reti siglate dal Tre Fiori nel doppio confronto del primo turno, prevale nettamente il No Goal, tra 1,58 e 1,64, mentre la quota del No Goal va da 2,13 a 2,15. Avanti anche l’Over, proposto tra 1,54 e 1,56, mentre per l’Under si va da 2,17 a 2,33. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è il 2-0, in quota tra 5,40 e 6.