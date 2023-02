Pre-partita caldissimo, forse troppo, quello fra Braga e Fiorentina per i playoff di Conference League. In città sono infatti avvenuti scontri anche piuttosto duri con le autorità locali che sono intervenute per sedare alcuni gruppi ultras della Fiorentina. Diverse le forze di polizia coinvolte per tenere a bada i tanti tifosi della viola che si sono 'difesi' con spranghe e aste. Non si conosce ancora il bilancio di eventuali feriti. Situazione in aggiornamento.