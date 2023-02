"Stasera la nostra squadra deve essere concentrata e cattiva. Ma soprattutto tirare in porta senza perdere palloni stupidi. Commisso? Lui trasmette famiglia ed amore, è una persona che vuole bene a tutta l’azienda. Vive l’ambiente e l’emozione, gli piace questa esperienza in Europa. I nostri investimenti li valuteremo a fine campionato, c’è tutto ancora da giocare. Vediamo dove arriveremo. La parole d'ordine oggi è essere cattivi". Così Joe Barone, ad della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport poco prima della sfida di Conference League in casa del Braga.