Il Tottenham di Antonio Conte è fuori dalla Conference League: una notizia che non può lasciare indifferenti Josè Mourinho e tutto il popolo giallorosso, pronti ora a puntare forte sulla competizione per tornare ad assaporare il sapore di un trofeo dopo la conquista della Coppa Italia 2008. Secondo i betting analyst proprio la Roma è la favorita per la vittoria finale, in quota a 7, alla pari con il Leicester, arrivato dall’Europa League dove era inserito nel gruppo del Napoli e obbligato ai playoff contro il Randers. Leggermente attardato il Marsiglia, sceso come gli inglesi dall’altra competizione europea e affrontati nel girone dalla Lazio, proposto a 8. Sale invece a 12 il Rennes, vincente proprio nel girone del Tottenham, stessa quota degli olandesi del Psv Eindhoven.