La

questa sera

affronta il

nei

con l'andata che va in scena allo stadio Senol Gunes, intitolato all'attuale ct della Turchia: esordio nella nuova competizione per club targata UEFA, per accedere alla fase a gironi del torneo, con il ritorno in programma tra una settimana all'Olimpico. Si tratta della prima ufficiale dello Special One in panchina, che combacia col ritorno in campo di Nicolò Zaniolo, lanciato dal primo minuto dal portoghese.

I capitolini, a pochi giorni dall'esordio in Serie A contro la Fiorentina, affrontano un avversario già impegnato in gare ufficiali: i turchi sono reduci dalla vittoria ai calci di rigore contro il Molde, dopo aver pareggiato all'andata per 3-3:, e dalla prima giornata di campionato. Nella formazione turca allenata da Avci ci sono due vecchie conoscenze giallorosse, come

, ma anche

e l'ex viola Vitor Hugo, mentre l'ex Parma Cornelius, iscritto nella lista UEFA, potrebbe partire dalla panchina. Nella Roma, in campo con la seconda maglia bianca al debutto ufficiale, non ci saranno Abraham, appena ufficializzato, e Smalling, fermato da un infortunio muscolare, mentre partono dal 1’ i nuovi acquisti Rui Patricio in porta, Vina in difesa e Shomurodov in attacco.

Debutto europeo per i giallorossi di Josè- La Roma ha affrontato 12 volte le squadre turche, con questo score: 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'incrocio più recente è quello con l'Istanbul Basaksehir, nella fase a gironi dell'edizione 2019-20 di Europa League: un successo per 4-0 all'Olimpico e un altro per 3-0 in Turchia. Il primo della serie risale al 1962, con l'Altay Izmir, in Coppa delle Fiere. La Roma vinse sia all'andata in trasferta (3-2), sia al ritorno con un incredibile 10-1, che rappresenta il successo con il maggior numero di gol segnati dalla Roma in tutte le competizioni ufficiali. Nei confronti diretti contro squadre turche, la Roma si è sempre qualificata al turno successivo. ​Ugurcan; Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Ismail; Bakasetas, Berat, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.