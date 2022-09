Non solo Europa League, in campo quest'oggi anche la Conference League. Prime gare in scena alle 18.45: tra queste anche Fiorentina RFS, valida per il Gruppo A, come Hearts Basaksehir, sfida tr le due rivali per il passaggio del turno. Per il Gruppo B appuntamenti sfalsati: alle 18.45 ci sarà Anderlecht Silkeborg, mentre alle ore 21.00 inizierà West Ham Steaua Bucarest. Nel Gruppo C ecco invece due partite alle 18.45, cioè per la precisione Villarreal Lech Poznan e Austria Vienna Hapoel Beer Sheva. Sempre nella stessa fascia delle ore 18.45 in scena anche Slovacko Partizan Belgrado e Nizza Colonia, valide per il Gruppo D. Con il Gruppo E si passa alle ore 21, quando sono in programma le due partite Dnipro AZ Alkmaar e Vaduz Apollon Limassol, passando poi al Gruppo F, alle 21 con gli appuntamenti con Molde Gent e Shamrock Rovers Djurgarden. Il Gruppo G propone alle ore 18.45 Balkani Cluj e alle ore 21 Sivasspor Slavia Praga. Infine, per completare la panoramica il Gruppo H, che vede alle 21 Basilea Pyunik e Slovan Bratislava Zalgiris.