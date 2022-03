Venerdì 18 marzo alle ore 15, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, è in programma il sorteggio dei quarti di finale (7 e 14 aprile) e delle semifinali (28 aprile e 5 maggio) di Europa Conference League. La finale si giocherà mercoledì 25 maggio alla National Arena di Tirana in Albania.



Ecco le squadre nell'urna:

Bodo/Glimt (Norvegia)

Feyenoord (Olanda)

Leicester (Inghilterra)

Marsiglia (Francia)

PAOK Salonicco (Grecia)

PSV Eindhoven (Olanda)

ROMA (Italia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca).