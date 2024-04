I quarti di finale divedono una delle gare più interessanti per temi e numeri in, due squadre imbattute dalla fase a gironi ad oggi. I cechi, che partono sfavoriti sulla carta, hanno vinto il girone a punteggio pieno e poi si sono disfatti degli svizzeri del Servette agli ottavi ai calci di rigore; i viola sono riusciti a primeggiare nel raggruppamento con qualche difficoltà con Ferencvaros e Genk, quindi hanno eliminato gli israeliani del Maccabi Haifa negli ottavi. Israeliano è l'arbitro che dirigerà l'andata dei quarti alla Doosan Arena di Plzen, calcio d'inizio alle ore 18:45. Chi passa affronterà in semifinale la vincente tra PAOK Salonicco e Club Brugge.

Per i locali tantissime le assenze tra infortunati e squalificati, i giocatori da tenere d'occhio sono quelli offensivi, in particolareche hanno trascinato la squadra fino alle migliori otto della competizione. La Fiorentina rinuncia inizialmente a Bonaventura ma ritrovadal 1' a fianco di Mandragora a centrocampo.vince il ballottaggio in difesa con Ranieri,quello con Barak sulla trequarti,' la spunta su Kayode sulla fascia destra della difesa.

: Jedlicka; Hranac, Jemelka, Hejda; Cadu, Cerv, Kalvach, Reznik; Sulc; Chory, Vydra. All. Koubek: Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano