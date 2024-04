Fiorentina, Bonaventura nemmeno in panchina contro il Viktoria Plzen: il motivo

42 minuti fa



Giacomo Bonaventura salta la gara di andata dei quarti di finale di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina. Il numero 5 viola, fondamentale tra centrocampo e attacco in questa stagione, non figura nemmeno tra i giocatori in panchina per via di una botta presa nell'ultima gara di campionato persa 1-0 in casa della Juventus.



Al suo posto, oggi, gioca Arthur al fianco di Mandragora. Il brasiliano in prestito dalla Juventus sta accusando noie fisiche importanti nella prima parte del 2024, e nelle ultime settimane ha perso il posto proprio a vantaggio di Bonaventura, con inserimento ora di Beltran, ora di Barak sulla trequarti. In Repubblica ceca gioca l'argentino, ma lunedì contro il Genoa Jack dovrebbe essere nuovamente a disposizione.