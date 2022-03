Essere stato l’acquisto più oneroso della storia giallorossa non ha spaventato Tammy Abraham, che a suon di gol sta conquistando la Roma. Il centravanti inglese è già giunto a quota 20 reti in stagione e ha ora nel mirino due bomber storici come Vincenzo Montella e Gabriel Omar Batistuta, eroi dell’ultimo scudetto capitolino, capaci di arrivare a quota 21 reti totali nella loro stagione d’esordio alla Roma. La sfida di andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse potrebbe essere l’occasione giusta per l’aggancio: la rete inaugurale nel match dell’ex Chelsea si gioca a 6, mentre sale a 10 l’acuto di capitan Lorenzo Pellegrini, fermo al gol su punizione contro la Juventus di inizio gennaio. Per i padroni di casa olandesi invece il pericolo numero uno prende si chiama Adrian Grbic: un replay della prima marcatura dell’austriaco, come nello spareggio contro il Rapid Vienna, vale a 7 volte la posta.