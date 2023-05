Non solo la Fiorentina protagonista in queste semifinali di Conference League. Oltre al match della viola – attesa all’Artemio Franchi contro il Basilea – l’andata di questo penultimo atto europeo ci regala West Ham-AZ Alkmaar. Dopo aver nettamente eliminato l’AEK Larnaca agli ottavi ed aver superato i quarti di finale contro il Gent, gli Hammers – tra le favorite alla vigilia della competizione – vogliono trovare l’accesso all’atto finale che si disputerà all’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca, il prossimo 7 giugno. Di contro, la formazione olandese sarà un cliente tosto: ancora in corsa per un piazzamento Champions in Eredivisie, nel corso della Conference ha già eliminato squadre blasonate come Lazio ed Anderlecht: decisivi i calci di rigore contro la formazione belga.



I PRECEDENTI - Non esiste alcun tipo di precedenti fra West Ham e AZ Alkmaar, che sarà un vero e proprio inedito in campo internazionale. Gli Irons vanno a caccia del primo trofeo dopo 43 anni di digiuno (Coppa d'Inghilterra 1979/80 l'ultimo alloro vinto), e della seconda coppa in Europa a 58 anni di distanza dalla prima (Coppa delle Coppe 1964/65). L'AZ Alkmaar non ha invece alcuna competizione internazionale nel proprio palmares.