dopo aver eliminato Eintracht Francoforte, Barcellona, Real Madrid e Sporting Lisbona -– dominando in lungo ed in largo l’atto finale –. La formazione U19 del club olandese ha avuto la meglio sui croati, grazie alle doppiette died al gol in apertura – su calcio di rigore – da parte diNulla da fare per il club croato che, dopo aver ben figurato nella semifinale europea contro il Milan di Ignazio Abate – usciti sconfitti per 3-1 -, si sono dovuti arrendere alla maggior freschezza atletica della squadra olandese che,, imponendo il proprio ritmo ed infilando, a più riprese, la retroguardia dell’Hajduk.: oltre alle due reti siglate, ha servito anche uno degli assist per Poku.Si parte con le due squadre molto aggressive sin dai primi minuti e con l’AZ immediatamente pericoloso con una conclusione dal limite di, ben ribattuta dall’estremo difensore della squadra croata. L’Hajduk nel primo quarto d’ora riesce a reagire ed a farsi vedere in avanti, arrivando anche un paio di volte ad insidiare la difesa olandese ma, con il passare dei minuti, l’AZ prende il controllo del gioco. Sempreha un’occasione da buona posizione ma non riesce ad imprimere potenza al suo destro. Poi, sul finire della frazione,porta il punteggio sul 3-0, realizzando una doppietta personale. Il 2-0 viene messo a segno al 70esimo dalla lunga distanza, mentre il terzo è un semplice tap in a due passi dalla porta. Ci pensacon un’altra doppietta a spegnere i sogni di gloria dell’Hajduk.